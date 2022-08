NewTuscia – MONTEFIASCONE – Comune di Montefiascone e Compagnia teatrale Giorgio Zerbini a braccetto per inaugurare la settimana ferragostana.



Tutto nasce dall’ispirazione data dallo scrittore Giancarlo Breccola in compagnia di un volume pieno zeppo di documenti, testi e testimonianze riguardanti i processi per stregoneria svoltisi nella provincia di Viterbo tra il XIV e il XVII secolo; e le persistenze occorse nei secoli successivi, fino all’inizio del XX° secolo. Nasce la performance “Janare” con rilettura scenica per la regia di Elia Santini Anna Rita Ferretti e Albina Rossi. Ad esibirsi domani sera alle ore 21.30 in Piazzale Urbano I° Patrizia Burla, Renzo Burla, Margherita Camicia, Pina Corodovani, Francesca De Santis, Tatyana Dikovets, Sabrina Eusepi, Anna Rita Ferretti, Matteo Loreti, Mauro Mequio, Daniela Paladino, Albina Rossi, Elia Santini, Angelo Santoro, Tiziana Sarteanesi, Raffaella Torrigiani, Etel Torrigiani, Livio Ubaldi. (info 338-3965119 / 348-5201274).