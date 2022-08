Altra rissa al Sacrario, fermata una persona

NewTuscia – VITERBO – Nuova rissa al Sacrario poco dopo la mezzanotte; per cause ancora da appurare diverse persone sono venute alle mani degenerando in una violenta rissa che ha richiesto l’intervento delle forze dell’ordine: tre volanti della polizia, una gazzella dei carabinieri e una pattuglia della finanza.

Anche gli agenti intervenuti sono stati stati aggrediti dai litiganti, ma alla fine sembrerebbe che sia stata fermata una persona e portata in caserma.