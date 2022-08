NewTuscia – LATINA – “@tNicolosi”, prosegue la rassegna culturale della città di Latina. La piazzetta in via Corridoni 78 ospiterà l’11 agosto “Piccoli funerali”, di Maurizio Rippa

Giovedì 11 agosto, alle ore 20.30, la storica piazzetta del quartiere Nicolosi ospiterà la pièce “Piccoli funerali” di e con Maurizio Rippa. Piccoli Funerali, ispirato al famoso libro di Edgar Lee Masters e a Cartoline dai Morti di Franco Arminio, non contiene epitaffi ma porta in scena “piccoli funerali”, attraverso una partitura drammaturgica e musicale che alterna un rito funebre a un brano dedicato a chi se ne è andato. Una dedica che è un atto d’amore, un regalo e al tempo stesso un saluto, un momento intimo, personale, catartico che trova forza nella musica lieve e potente, come una folata di vento. Ogni brano è un gesto che riporta ad una memoria. Ogni funerale è raccontato da chi se ne va e attraversa una vita appena vissuta. Uno spettacolo commovente e dolcissimo capace di accogliere il dolore e trasformarlo in rinascita. Il terzo appuntamento di “@tNicolosi” ,come tutti gli spettacoli della kermesse culturale cittadina che animeranno Via Corridoni sino al 18 settembre, sarà ad ingresso gratuito. Durante la serata, inoltre, sarà possibile ammirare la mostra fotografica di Paolo Petrignani, ricordiamo che molti dei lavori esposti sono stati pubblicati dalla prestigiosa rivista National Geographic. La rassegna culturale “@tNicolosi” nasce grazie alla sinergia di diverse realtà: Teatro Ragazzi, Regione Lazio, Fondazione Roma, ATCL, ATER, Associazione Spazio Culturale Nicolosi, Associazione Lestra, Comitato di Quartiere Nicolosi e dell’associazione Terre Pontine Autentiche. Per avere ulteriori informazioni sulle attività e sul calendario eventi della rassegna è possibile consultare il portale: www.spazioculturalenicolosi.it.