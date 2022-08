Servizi di controllo dei Carabinieri di Poggio Mirteto

NewTuscia – POGGIO MIRTETO – I Carabinieri della Compagnia di Poggio Mirteto hanno intensificato i servizi di controllo del territorio, con particolare riferimento ai Comuni di Fara Sabina, con la Frazione di Passo Corese e di Magliano Sabina, nonché lungo la SS 4 Salaria e la SS 3 Flaminia, importantissime arterie stradali della provincia.

Nel fine settimana è stato disposto l’impiego di ulteriori pattuglie di militari al fine di rafforzare gli ordinari dispositivi preventivi delle Stazioni Carabinieri di Fara in Sabina, Passo Corese e Magliano Sabina, competenti per le aree in argomento. Il servizio è stato finalizzatoalla prevenzione di reati c.d. predatori, in particolar modo furti in abitazione e al controllo della circolazione stradale lungo le citate strade statali.

Sono stati complessivamente predisposti ed effettuati 13 posti di controllo lungo le principali arterie stradali delle località interessate, nel corso dei quali, sono state identificate 94 persone, controllati 71 autoveicoli ed elevati 7 verbali per infrazioni al Codice della Strada.

I militari hanno deferito in stato di libertà all’A.G. un cittadino romeno autore del furto di un’autovettura, lasciata regolarmente in sosta dal proprietario, rintracciato a seguito dell’analisi comparata delle immagini riprese da alcuni impianti di videosorveglianza privata.

Segnalati alla Procura della Repubblica anche 2 cittadini italiani trovati alla guida dei propri veicoli in stato di ebbrezza alcoolica; ai due sono state ritirate le rispettive patenti guida.

I servizi preventivi verranno ulteriormente intensificati nel prosieguo del periodo estivo.