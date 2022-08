Il pianista Raf Ferrari in concerto per BolsenArte Music Festival

NewTuscia – BOLSENA – Il jazz raffinato del pianista Raf Ferrari e del suo quartetto a BolsenArte Music Festival. Lunedì 8 agosto, alle 21,30, l’affermato pianista e compositore laurenzanese salirà sul palco del Piccolo Teatro Cavour con un quartetto “atipico” per la presenza del violoncello, che si aggiunge al classico trio rispettandone sonorità e atmosfere, ma arricchendone le possibilità. Al pubblico la formazione proporrà un repertorio di brani originali, cosparsi di riferimenti a tradizioni musicali diverse. Quattro musicisti ben affiatati e disposti pariteticamente, per uno spettacolo in grado metterne in luce personalità e originalità. La manifestazione, diretta dal maestro Francesco Traversi, è ideata e organizzata dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Bolsena e gode del sostegno del Ministero della Cultura, della Regione Lazio e dell’Associazione 100 Città in Musica. Per informazioni sugli spettacoli, a ingresso libero, è possibile chiamare lo 0761 799923/795412 o scrivere a ufficioturistico@comune.bolsena.vt.it.