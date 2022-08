Battistoni (Fi) alla XIX festa del volontariato a Blera

NewTuscia – BLERA – Il senatore Francesco Battistoni, Sottosegretario al Mipaaf, ha preso parte alla seconda serata della XIX edizione della Festa del volontariato, in corso di svolgimento a Blera.

“Voglio fare i complimenti agli organizzatori, specialmente al Presidente dell’Associazione del volontariato Onlus, Bernardino Piccini, che con tanti concittadini è riuscito ad organizzare una bellissima edizione, dopo due anni di pausa”.

Con il senatore Francesco Battistoni, il vicesindaco di Blera Francesco Ciarlanti, il sindaco di Vetralla Sandrino Aquilani, l’assessore vetrallese Dario Bacocco, il commissario provinciale di Forza Italia Andrea Di Sorte, il Presidente della Provincia Alessandro Romoli ed il campione del mondo di calcio 2006, già assessore di Blera, Angelo Peruzzi.

“Questo di Blera è per me un appuntamento immancabile, un evento che fa parte, a pieno titolo, della migliore tradizione estiva della nostra provincia – ha aggiunto Battistoni -. Poter ritornare, a distanza di anni, a vivere questo genere di manifestazioni è un segnale importante, sia per l’economia che per la socialità delle nostre comunità”

“Auguro pieno successo alla Festa ed a tutte quelle che in questi giorni stanno prendendo vita nelle piazze dei nostri Comuni” ha concluso Battistoni.