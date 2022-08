Il calciatore Cristian Riggio alla Viterbese

NewTuscia – VITERBO – La U.S. Viterbese 1908 comunica di essersi assicurata le prestazioni del calciatore Cristian Riggio, proveniente dalla Fidelis Andria. La formula è quella del trasferimento a titolo definitivo. Il difensore, classe 1996, si è formato calcisticamente nel vivaio del Crotone e vanta 133 presenze in Serie C, maturate con addosso le maglie di Catanzaro, Akragas, Monopoli e, per l’appunto, Andria. Ha inoltre all’attivo quattro reti, tutte timbrate durante la sua permanenza a Catanzaro.

La società da un caloroso benvenuto a Cristian e gli augura un campionato ricco di soddisfazioni con la maglia gialloblù.

US Viterbese1908