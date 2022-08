A Grotte di Castro presentazione del libro di Luciano Dottarelli “Ecosofia. Sapienze della terra per la coltivazione dell’umanità”

NewTuscia – GROTTE DI CASTRO – Giovedì 11 agosto alle ore 18,00 presso la nuova sede di Annulli Editori in via Vittorio Veneto 93/95 a Grotte di Castro, Leonardo Annulli presenterà, in dialogo con l’autore, il libro di Luciano Dottarelli “Ecosofia. Sapienze della terra per la coltivazione dell’umanità”.

Nel corso dell’incontro, organizzato da Caffè Menerva, con il patrocinio del Club per l’UNESCO Viterbo Tuscia e della Società Filosofica Italiana – sez. “Pasquale Picone”, sono previste alcune “incursioni musicali” di Simonetta Chiaretti.

Nell’ approccio ecosofico la filosofia si presenta soprattutto come esercizio di saggezza. Non una disciplina accademica ma un modo di vivere che coinvolge la visione del mondo, le scelte concrete e la responsabilità di ogni singola persona. Per declinarsi in questa forma, la filosofia ha spesso attinto a un immaginario plasmato sulla pratica millenaria dell’agricoltura, una miniera di metafore per esprimere il ruolo consapevole, operoso e fecondo che può svolgere l’essere umano nel gioco di relazioni che intesse la trama del cosmo. La cura della terra, per cui i Greci usavano il verbo therapeuo, è sempre stata anche un modo privilegiato per coltivare e far fiorire l’umanità.

Oggi che l’agricoltura si scopre come uno dei fattori decisivi della crisi ecologica globale, le opportunità di rivelazione a sé stessi che questa forma di vita può offrire vanno recuperate, traendone ispirazione per un modo più giusto di abitare la terra.

Luciano Dottarelli, presidente del Club per l’UNESCO Viterbo Tuscia, ha sempre coniugato il lavoro didattico e di ricerca nei Licei e all’Università con un forte impegno civile. Attualmente è docente invitato presso l’Istituto Universitario “Progetto Uomo” (IPU) di Montefiascone e la Pontificia Facoltà di Scienze dell’educazione “Auxilium” di Roma. I suoi interessi teorici sono rivolti all’epistemologia, all’etica applicata e alla pratica filosofica.

Leonardo Annulli, editore, dirige la casa editrice Annulli Editori. Fondata nel 2005 nella Tuscia Viterbese ha l’ambizione di rappresentare la propria terra e l’obiettivo di divulgarne la storia, le bellezze e la cultura. Il suo orizzonte è quello di un soggetto culturale dalle radici forti, ma non chiuso e «identitario», che sia sempre in grado di aprirsi ad altri popoli e altre terre.

Simonetta Chiaretti, soprano lirico, oltre a svolgere attività concertistica ha sempre nutrito uno spiccato interesse per la ricerca didattica, l’insegnamento della tecnica e dell’interpretazione vocale. Personalità poliedrica, ha fondato e dirige la Compagnia delle Lavandaie della Tuscia. Con questo gruppo svolge un’intensa attività di recupero delle tradizioni popolari partecipando ad eventi e manifestazioni di rilievo nazionale. Con Annulli Editori nel 2016 ha pubblicato il libro-CD Ràma de rosa e frónna de fiór, una raccolta di canti popolari del lago di Bolsena.