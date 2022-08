Reti d’impresa del commercio: presentati 262 progetti￼

NewTuscia – ROMA – Sono state presentate 262 domande per l’Avviso pubblico per il finanziamento dei programmi relativi alle “Reti di Imprese tra Attività Economiche”. Il termine scadeva alle ore 24 del 4 agosto, i progetti presentati sono così suddivisi:

• Comune di Roma: 66

• Provincia di Roma: 46

• Provincia di Frosinone: 38

• Provincia di Latina: 42

• Provincia di Rieti: 26

• Provincia di Viterbo: 44

Il bando punta a favorire l’avvio e il consolidamento delle Reti di Imprese tra Attività Economiche per la rigenerazione urbana degli ambiti territoriali interessati, per la salvaguardia e valorizzazione del territorio e per l’innovazione e il sostegno delle micro, piccole e medie imprese commerciali e il loro riposizionamento competitivo attraverso il finanziamento di appositi programmi di sviluppo, elaborati dalle stesse Reti e presentati dai Comuni e Municipi competenti.

Le risorse disponibili ammontano a 15 milioni di euro; nelle prossime settimane verrà nominata la Commissione di valutazione che esaminerà le domande presentate.