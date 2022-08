Fdi: “La regione Lazio si impegna a riaprire il reparto oncologioco pediatrico dell’Umberto I”

NewTuscia – ROMA – “Siamo molto felici per l’approvazione del nostro ordine del giorno che impegna la Regione Lazio a riaprire il reparto oncologico pediatrico del Policlinico Umberto I, quello che era un reparto di eccellenza medica ma soprattutto di umanizzazione di cure, in grado di restituire dignità ai piccoli pazienti. La struttura era stata chiusa durante la pandemia, dirottando le centinaia di giovani degenti verso ospedali privati con grave disagio non solo dei piccoli ma anche dei loro parenti.

Non più tardi del 2014, era stato operato un restyling grazie anche ad un ingente finanziamento privato, questo aveva consentito di dotare il reparto di camere con bagno privato, di un’area gioco, di una stanza adibita a scuola e di una cucina per le famiglie.

Per l’unica struttura pubblica nel Lazio dedicata alla cura dei tumori pediatrici, si apre ora una nuova prospettiva, non ci sono più scuse davanti ad un indirizzo chiaro e preciso. Faremo il possibile per vigilare che tutto torni alla normalità, rispondendo alle migliaia di richieste di genitori e delle associazioni che li rappresentano”.

Lo dichiarano i consiglieri di Fratelli d’Italia in Regione Lazio