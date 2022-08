Carabinieri dopo indagini ritrovano portafoglio smarrito da turista a San Lorenzo Nuovo

NewTuscia – SAN LORENZO NUOVO – La mattina dello scorso 3 agosto, un 45enne del nord Italia, in vacanza a San Lorenzo Nuovo, denunciava alla Stazione Carabinieri, che poco prima, in Piazza Europa, aveva smarrito il portafogli con tutti i documenti e 110,00 € in contanti. L’uomo, non conoscendo nessuno del posto, era ovviamente in seria difficoltà.

I Carabinieri si adoperavano immediatamente e, dopo aver effettuato una ricerca nella zona indicata senza risultati, visionavano, con la preziosa collaborazione del personale della Polizia Locale di San Lorenzo Nuovo, le telecamere del circuito di videosorveglianza, individuando l’esatto momento in cui avveniva lo smarrimento, esattamente quando la vittima si accingeva a salire a bordo della sua autovettura, si notava un oggetto cadere dalla tasca dei suoi pantaloncini.



Subito dopo, un’altra auto parcheggiava nello stesso stallo, veniva ripreso il conducente che, appena sceso dal veicolo, si chinava e raccoglieva qualcosa a terra per poi entrare in un bar. Gli operanti, pertanto, eseguivano un’ispezione presso l’attività commerciale e rinvenivano, nel cestino dei servizi igienici, tutti i documenti del denunciante. Inoltre, nel proseguo dell’attività veniva rintracciato l’automobilista, un 47enne della provincia di Grosseto, riconosciuto nella stessa persona ritratta nelle immagini, che ammetteva le sue responsabilità e restituiva anche il denaro che impropriamente aveva trattenuto. Al turista, quasi incredulo ed allo stesso tempo felicemente sollevato, dopo poche ore dalla denuncia, i Carabinieri restituivano tutti i documenti ed il denaro.