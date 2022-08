Informazioni ai turisti in arrivo all’aeroporto di Fiumicino

NewTuscia – ROMA – Federalberghi Roma esprime grande soddisfazione per la nuova iniziativa dell’Assessorato al Turismo, Grandi Eventi, Moda e Sport di Roma Capitale guidato da Alessandro Onorato, che in collaborazione con AdR e Zètema ha previsto da agosto 2022, dalle 7.30 alle 22.00 sette giorni su sette, la presenza di personale appositamente preparato all’uscita dell’area Dogane dell’Aeroporto Leonardo da Vinci di Fiumicino, per fornire ai visitatori in arrivo le prime informazioni utili ad arrivare in città evitando loro di cadere nelle mani di servizi abusivi e fuori regola.

Per il Presidente di Federalberghi Roma Giuseppe Roscioli non si tratta certo di un semplice ‘Welcome’ di forma: “L’Aeroporto Leonardo da Vinci è un asset strategico non solo per il turismo romano ma per quello dell’intero Paese di cui è primaria porta d’ingresso: renderlo più sicuro e accogliente risulta fondamentale per l’economia. turistica e d’indotto Secondo le nostre rilevazioni, il 70% degli ospiti degli hotel romani transita da lì. Negli ultimi mesi,” ha detto ancora Roscioli “grazie alla sinergia tra l’Assessore Onorato ed il Prefetto Piantedosi e l’impegno delle Forze dell’Ordine, sono stati raggiunti risultati di notevole rilievo sul piano della legalità a sostegno del turismo, tanto che si è registrato il 58% di corse regolari in più rispetto al 2019 con un incoming anche superiore. Ringraziamo quindi l’Amministrazione di Roma per questo ulteriore tassello alla creazione di un mosaico capace di rendere la nostra città viva e ‘tourist friendly’: dopo i tanti eventi che dalla primavera scorsa hanno contribuito a riportare flussi importanti diventa adesso ancora più determinante che la Capitale alzi il livello della propria ospitalità fin dal primo, decisivo istante dell’arrivo facendo subito sentire protetti e a casa i suoi visitatori.”