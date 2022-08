“Francigena, possibile il rilancio”

NewTucia – VITERBO – La società Francigena del Comune di Viterbo che, come e’ noto, gestisce parcheggi, trasporto pubblico locale e scolastico e farmacie comunali, presenta una situazione gestionale complessa. Tutto ciò ha stimolato il commissario prefettizio a commissionare una Due Diligenze che e’ finalmente nelle mani dei consiglieri comunali.

L’amministratore di Francigena Avv. Serpa aveva del resto più volte evidenziata la necessità di nuovi investimenti sulla società che, a suo dire, presenta innanzi tutto necessità di mezzi nuovi: altissime le spese per le riparazioni quotidiane dei molti bus che andrebbero sostituiti ed aggiornati secondo le esigenze del trasporto ecosostenibile . Anche la gestione dei parcheggi a raso con strisce blu e delle farmacie deve essere ottimizzata.

Peraltro l’amministratore Serpa e, in verità’, anche i Sindacati da mesi sottolineano che oltre al rinnovo della Flotta Francigena ha bisogno di assumere e ringiovanire il personale stante l’età media che e’ di circa 55 anni.

Fratelli d’ Italia pensa che la società possa essere rilanciata e l’esame della Due diligence fornirà le basi per costruire la strada futura: nessuna segretezza ma e’ pur vero che la V commissione consiliare, quella che per prima esaminerà il documento e che si occupa di partecipate e controllo analogo e’ istituzionalmente una commissione chiusa.

Fratelli d’ Italia vuole il rilancio di Francigena e proporrà però pregiudizialmente al Sindaco Frontini di comprendere le reali necessità del territorio (la fruizione di mezzi pubblici a Viterbo e’ tra le più basse d’ Italia) e di sviluppare una progettualità nuova per la città in materia di trasporto e di accessibilità . La bassa fruizione si lega, ovviamente, alla “qualità” del servizio.

Per questo e’ urgentissima la nomina del MOBILITY MANAGER che tra l’altro darebbe a Viterbo anche la priorità di accesso ai finanziamenti per i mezzi pubblici e una politica di investimento programmato per Francigena in cui la Regione Lazio deve avere un ruolo determinante.

Gruppo consiliare Fratelli d’Italia

Comune di Viterbo