Bandi sisma Pnrr, Merlani: “Un’opportunità importante per il nostro tessuto economico”

Si è svolto oggi a Rieti un doppio incontro tra Sala dei Cordari e Camera di Commercio per illustrare a enti, imprese e terzo settore i bandi sisma 2009-2016

NewTuscia – VITERBO – “Gli incentivi presentati oggi per il rilancio economico e sociale dei territori colpiti dal sisma 2009 e 2016 rappresentano una grandissima opportunità da cogliere per il nostro territorio. Grazie alle misure previste e all’affiancamento delle Camere di commercio delle aree del “cratere” siamo convinti che si potrà innescare un percorso di rigenerazione di aree di grandissimo valore storico, culturale e paesaggistico”. Con queste parole Domenico Merlani, presidente della Camera di Commercio di Rieti-Viterbo è intervenuto oggi nel corso del doppio incontro svoltosi a Rieti presso la Sala dei Cordari e la Sala conferenze della Camera di Commercio di Rieti-Viterbo dedicato alla presentazione della Macromisura B “Rilancio economico e sociale” del Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC) al PNRR.

Un incontro a cui hanno partecipato i rappresentanti di Invitalia, Unioncamere, Regione Lazio, Lazio Innova, oltre al Commissario straordinario del Governo per la Ricostruzione Sisma 2016, Giovanni Legnini ed a numerosi amministratori locali dei 15 Comuni del Lazio del “cratere”, associazioni di categoria, imprese, rappresentanti del terzo settore.

Nell’ambito della giornata dedicata a queste misure che abbracciano diversi settori (https://nextappennino.gov.it/), sono stati presentati da Invitalia i bandi sub-misure B1, B3 e B4 gestiti da Invitalia (sostegno agli investimenti, valorizzazione ambientale, economia circolare e ciclo delle macerie, centri di ricerca per l’innovazione), mentre gli esperti Unioncamere Valeria Giancola e Dino Salvi e il coordinatore segreteria tecnica PNC aree sisma 2009, Romano Benini, hanno illustrato, moderati dal segretario generale della Camera di Commercio di Rieti-Viterbo, Francesco Monzillo, i bandi sub-misura B2. Questi bandi, in particolare, saranno gestiti da Unioncamere, con attività di orientamento e animazione svolta dalle Camere del “cratere” tra cui l’Ente camerale di Rieti-Viterbo, in base alla convenzione siglata tra Unioncamere, il Commissario straordinario per la ricostruzione nei territori interessati dal sisma del 2016, e il responsabile della Struttura di Missione per la ricostruzione e lo sviluppo dei territori colpiti dal sisma 2009.

I bandi gestiti dal sistema camerale, illustrati sul sito www.rivt.camcom.it e sul sito dedicato https://bandisismapnc.unioncamere.gov.it/ riguardano interventi per lo sviluppo delle imprese culturali, creative, turistiche, sportive, anche del terzo settore, attraverso forme di sostegno a progetti di investimento e a progetti collaborativi di innovazione e di sviluppo di attrattori turistici; contributi destinati a soggetti pubblici per Accordi e Partenariati speciali pubblico-privato per la valorizzazione del patrimonio culturale, ambientale e pubblico; interventi per l’inclusione e innovazione sociale ed il rilancio abitativo, rivolti ad imprese sociali, terzo settore e cooperative di comunità. Le domande potranno essere presentate a partire dal 15 settembre 2022 con due tipologie di scadenze previste a ottobre 2022.

Per ulteriori informazioni è possibile scrivere all’indirizzo email dedicato pncsisma@rivt.camcom.it

