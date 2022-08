Spento l’incendio a Oriolo Romano, la Faggeta è salva

NewTuscia – ORIOLO ROMANO – Terminate questa mattina le operazioni di spegnimento dell’incendio a Oriolo Romano divampato ieri nel primo pomeriggio, intorno alle 13.30. La Faggeta è salva e ora inizierà la procedura di bonifica dell’area; è il primo cittadino, Emanuele Rallo, a darne notizia ai concittadini.

“Per il momento l’incendio è spento e circoscritto. Ora bonifica e sorveglianza, soprattutto nelle prossime ore e nei prossimi giorni, per evitare che qualche focolaio possa riprendere. La notizia più buona è che la Faggeta è salva, la Faggeta ha resistito e ha difeso se stessa, a parte un minimo di sottobosco il patrimonio è ancora intatto! E ciò ci riempie di gioia!!! Per il momento ancora GRAZIE GRAZIE GRAZIE a tutti, facciamo passare la giornata confidando che non ci siano nuovi peggioramenti, e domani facciamo il punto.”

Il sindaco aveva ipotizzato il dolo come probabile causa. “È inutile discutere sull’origine: almeno due focolai, il dolo è evidente. Chi deve indagare già sta raccogliendo gli elementi”.

Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco che successivamente hanno richiesto l’intervento di un mezzo aereo, la protezione civile i guardia parco e la polizia locale. L’incendio anche a causa della siccità si era propagato velocemente fino a minacciare alcune abitazioni lambendo orti e un impianto fotovoltaico. Nessun danno però a persone o animali, messi immediatamente in salvo.