Prima Collettiva d’arte contemporanea “Castello dei Borgia”

NewTuscia – NEPI – 23 Agosto 2022 alle ore 18:00 presso Castello dei Borgia in Nepi si terrà l’inaugurazione della 1^ Collettiva d’Arte Contemporanea nell’ambito delle iniziative artistiche organizzata dall’Associazione EtruriArt a.p.s. Presenti il Sindaco Dott. Franco Vita, l’Assessore con delega alle attività culturali Paoletti, il Presidente della Proloco di Nepi Fabio Pifferi e il curatore artistico Presidente dell’Associazione il M° Marco De Santis. L’evento patrocinato dalla Regione Lazio, dal Comune di Nepi e la straordinaria partecipazione della Proloco di Nepi.

La collettiva d’arte Castello dei Borgia è una esposizione di opere tra cui dipinti, sculture, ceramiche artistiche di artisti contemporanei Soci dell’Associazione EtruriArt, impegnati nelle attività sociali per la divulgazione e valorizzazione dell’arte.

L’evento si svolgerà in una cornice architettonica unica nel suo genere nel suggestivo interno Castello dei Borgia in Nepi, unione indissolubile tra l’artista e la storia con un repertorio che vedrà la partecipazione di 19 artisti contemporanei di particolare pregio .

Scheda Evento

1^ Collettiva d’Arte Contemporanea Castello dei Borgia – Nepi

Nell’ambito delle attività sociali promosse dall’Associazione EtruriArt a.p.s.

Curatore Artistico M°- Marco De Santis, nasce a Roma nel 1963, originario di Castel Sant’Elia (VT). Fin da ragazzo frequenta lo studio del Pittore e Scultore spagnolo Francisco Palma Burgos, ove apprenderà le basi artistiche che lo porteranno nel 1982 a diplomarsi e specializzarsi presso l’Istituto d’Arte di Civita Castellana e nel 1990 concluderà il suo percorso di studi laureandosi in Pittura presso l’Accademia di Belle Arti di Roma. Dal 1982 ad oggi ha organizzato molteplici personali nonché collettive d’arte, estemporanee e concorsi in tutta Italia in qualità di curatore artistico e membro di giuria.

Artisti partecipanti

Aleandri Paola

Baldan Silvia

Bellucci Giuseppe

Cristofari Raffaela

De Santis Marco

Gionfrida Delia

Gregori Cesare

Moreno Lanzi

Mariani Piero

Molon Beniamino

Monchablon Lorena Ivon

Muscogiuri Maura

Pintus Marco

Sebastiani Gianni

Troncarelli Rosanna

Vaccarelli Carla

Vannet Maria Cristina

Venanzi Jennifer

Descrizione Evento

Collettiva d’Arte che vuole rendere partecipe lo spettatore e fare approfondire al medesimo i molteplici argomenti attinenti le varie attività nell’ambito dell’Associazione EtruriArt, la molteplicità delle tecniche artistiche e la ricerca del colore.

L’esposizione si sviluppa all’interno del caratteristico Castello dei Borgia, costruzione risalente al XVI° secolo e voluta dalla famiglia di cui porta il nome

Date e orari apertura

23,24 e 25 Agosto 2022

Orario : 15:00/24:00

Luogo: interno Castello dei Borgia – Nepi (VT) Via E.Galvaligi

INGRESSO LIBERO

23 agosto 2022 ore 18:00 inaugurazione con Autorità e buffet di benvenuto

25 agosto 2022 ore 18:00 consegna Attestati di Partecipazione in presenza del Sig. Sindaco del Comune di Nepi e altre Autorità Locali.

INFORMAZIONI DI CONTATTO

Associazione EtruriArt a.p.s.

Curatore artistico M° Marco De Santis 334.3608989

Comunicazione e ufficio stampa Paola Aleandri 349.6668644

Proloco Nepi 0761.1707105