Lavori di manutenzione straordinaria per l’ufficio postale di Viterbo centro

Un guasto ha compromesso il funzionamento dell’impianto di condizionamento della sede di via Ascenzi rendendo necessaria la sostituzione

NewTuscia – VITERBO – Poste Italiane comunica che l’ufficio postale di Viterbo Centro, in via Ascenzi, è interessato da lavori di manutenzione straordinaria sull’impianto di climatizzazione a seguito di un guasto di grave entità. Per il ripristino del funzionamento dell’impianto si rendono necessarie la sostituzione dei motori e la realizzazione ulteriori interventi utili a ottimizzare il microclima sia negli ambienti aperti al pubblico sia nei locali utilizzati esclusivamente dal personale.

L’Azienda, per garantire la continuità dei servizi, ha potenziato la sede di piazza Castel dell’Ovo, attivando uno sportello dedicato alla clientela di via Ascenzi che potrà effettuare tutte le operazioni postali e finanziarie, comprese le attività collegate ai libretti di risparmio e ai conti Bancoposta, e il ritiro della corrispondenza non consegnata per assenza del destinatario. Lo sportello dedicato, disponibile per tutto il periodo dei lavori, è aperto al pubblico dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 13.35 e il sabato dalle 8.20 alle 12.35.

A disposizione dei cittadini anche le sedi di piazza Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa 9, che osserva orario prolungato fino alle 19.05 e quelle di via Monte Cervino, via Alessandro Volta e via Strada Teverina aperte dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 13.35 (il sabato fino alle 12.35).

La riapertura dell’ufficio postale di Via Ascenzi è prevista per martedì 9 agosto.

Poste Italiane