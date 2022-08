“Guardia medica turistica a Marina di Montalto ancora non attiva”

NewTuscia – MONTALTO DI CASTRO

Daniela Scatolini

– Siamo ormai al 3 agosto e a Marina di Montalto ancora non è stata attivata la Guardia Medica Turistica. Un importantissimo servizio, reso ancora più necessario dal recente incremento di casi Covid, che è stato sempre presente negli scorsi anni anche durante l’emergenza sanitaria 2020/2021 dove nonostante il periodo legato ai numerosi casi di covid dove appunto i medici sono stati sovraccaricati di lavoro non è stato fatto mancare il servizio per i turisti e non residenti. Ad oggi invece in caso di necessità, dovranno recarsi al presidio di Villa Ilvana, presso i medici del servizio sanitario, già oltremodo oberati di lavoro per fornire assistenza ai residenti.



Riteniamo che sia imprescindibile il ripristino della Guardia Medica Turistica in una località di mare come la nostra, dove in questi periodi la popolazione aumenta in modo considerevole, e di conseguenza ne aumentano le necessità, come ad esempio una sanità efficiente. Chiediamo quindi all’amministrazione comunale, di cui alcuni esponenti sono sempre stati attenti in passato a queste tematiche, lamentando spesso ritardi o imperizie, di adoperarsi congiuntamente alla ASL per risolvere il problema e garantire ai nostri turisti questo fondamentale servizio.



Presidente di Uniti per Cambiare