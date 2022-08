A Sutri causa un incidente e scappa: denunciato dai carabinieri un uomo del posto

NewTuscia – SUTRI – I Carabinieri della Stazione di Sutri intervenivano sulla SP 83 Beccacceto a seguito di un sinistro stradale causato da un uomo che alla guida della sua autovettura, in stato di ebrezza alcolica, tamponava una vettura che lo precedeva, il cui conducente rimaneva ferito riportando lesioni giudicate guaribili in sette giorni s.c..



Il predetto, dopo aver causato l’incidente, si dava alla fuga, omettendo di prestare soccorso alla persona ferita, ma a causa del suo stato di alterazione psicofisica terminava la fuga uscendo fuori strada e finendo contro il paracarro posto a margine della carreggiata. L’autore dell’incidente, infine, rifiutava di sottoporsi all’accertamento dell’alcoltest e pertanto, veniva deferito dall’Arma di Sutri all’Autorità Giudiziaria di Viterbo per guida in stato di ebrezza alcolica con rifiuto di sottoporsi all’accertamento, per fuga a seguito di sinistro stradale e omissione di soccorso a seguito di sinistro stradale.