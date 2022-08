Visite guidate straordinarie a Palazzo dei Papi e a Palazzo dei Priori di Viterbo

NewTuscia – VITERBO – Tutti i weekend di Agosto 2022

Piazza San Lorenzo e Piazza del Plebiscito, Viterbo

Per tutti i weekend di agosto 2022 la società di servizi culturali Archeoares organizza, in collaborazione con i Musei di Viterbo (MuVi), nuove visite guidate al Palazzo dei Papi e al Palazzo dei Priori. Le visite guidate comprendono, senza costi aggiuntivi, la visita ai siti monumentali e museali adiacenti ovvero la Cattedrale di San Lorenzo, il Museo Colle del Duomo e il Museo dei Portici, sede distaccata del Museo Civico “Luigi Rossi Danielli”.

Questa esperienza unica consentirà di apprezzare le suggestive bellezze architettoniche del Palazzo dei Papi, sede del primo e più lungo Conclave della storia (1267-1271), e della Cattedrale di San Lorenzo con la Sagrestia settecentesca. Ad arricchire la visita ci sono poi i meravigliosi affreschi rinascimentali del Palazzo dei Priori. Inoltre sarà possibile ammirare le due opere di Sebastiano del Piombo, la Flagellazione e la Pietà. Infine sarà possibile ammirare la pergamena “in palazzo discoperto”, testimonianza inestimabile del primo Conclave.

Con soli 4€ in più sul costo del biglietto, sarà possibile prenotare la visita guidata scegliendo tra le seguenti date disponibili: sabato 6, domenica 7, venerdì 12, sabato 13, domenica 14, lunedì 15, sabato 20, domenica 21, sabato 27 e domenica 28 agosto 2022.

Le visite guidate inizieranno nei giorni indicati alle ore 11:00 dal Palazzo dei Papi in Piazza San Lorenzo, punto di partenza per l’intera visita al Polo Monumentale Colle del Duomo. Le visite al Palazzo dei Priori e al vicino Museo dei Portici in Piazza del Plebiscito partiranno invece alle ore 15:00.

I posti sono limitati, pertanto è richiesta la prenotazione scrivendo una email all’indirizzo info@museocolledelduomo.com oppure contattando i numeri +39 393 091 6060 e +39 389 474 6204 (anche su whatsapp)