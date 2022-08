Tarquinia, sabato al “Civico Zero” di Marina Velca il concerto di Marco Achtner

NewTuscia – TARQUINIA – Si svolgerà sabato 6 agosto 2022, alle ore 21.30, presso il Resort “Civico Zero” di Marina Velca, a Tarquinia (VT), il concerto a ingresso gratuito del cantautore Marco Achtner.

Romano di nascita, ma da sempre legato alla città di Tarquinia, Marco Achtner sarà accompagnato nella sua performance musicale dalla sua band, composta da Angelo Sonnino, Paola Patara e Mauro De Clementi.

Il cantautore romano ha scritto brani musicali, tra gli altri anche con Mogol, è stato l’unico italiano a entrare nella classifica mondiale dance di Itunes, e da anni le sue canzoni sono conosciute e suonate ovunque. Un suo brano, dal titolo “Dormi bene”, è stato scelto come colonna sonora degli schermi degli aeroporti e delle metropolitane di tutta Italia.

Il suo tour estivo ha toccato diverse città italiane, la tappa a Tarquinia non poteva mancare e si preannuncia il tutto esaurito. Anche perché Marco è in grado di far convivere atmosfere e stili apparentemente agli antipodi. Il quotidiano “Il Corriere della Sera”, in un articolo che gli ha dedicato, lo ha descritto come un cantautore da milioni di clic, rivoluzionario e innovativo, sia come musicista che come paroliere.

Durante il concerto, Achtner alternerà ai brani più intensi e romantici, le hit di musica dance che hanno fatto ballare migliaia di persone: “Serenate” che è stata top ten nelle classifiche inglesi, “Balli ancora” e “Quando bruciavi il caffè”.

SoundsLove Music Italy