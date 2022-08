Incendio in via Monte Grappa, grave la 23enne

Ospedale Becolle

NewTuscia – VITERBO – Gravi le condizioni della ragazza di 23 anni che ieri pomeriggio è precipitata dal secondo piano dell’edificio in cui abitava e in cui è scoppiato un incendio. Giada Peccerillo, originaria di Frosinone, forse per sfuggire alle fiamme, forse per chiedere aiuto, è scivolata dalla finestra ed è caduta su una delle auto parcheggiate sotto; è stata immediatamente trasportata a Belcolle in codice rosso dove si trova al momento in prognosi riservata.

Le altre due donne che condividevano l’appartamento con lei una di 29 e l’altra di 35 anni, sono state tratte in salvo dal balcone dai vigili del fuoco, sopraggiunti sul posto celermente ma comunque dopo la caduta di Giada.

Le cause dell’incendio nell’appartamento di via Monte Grappa rimangono da chiarire, si ipotizza un cortocircuito o un mozzicone di sigaretta gettato nel cestino. Sul posto sono intervenuti oltre ai vigili del fuoco con 2 squadre, l’autobotte e l’autoscala, anche la polizia con la squadra mobile, la scientifica, i carabinieri e la polizia locale.

Il sopralluogo successivo all’evacuazione delle fiamme gialle, avvenuto ieri intorno alle 19.00, dopo aver atteso che la temperatura all’interno dell’edificio si fosse abbassata, avrebbe verificato la non fruibilità per la grande quantità di fumo e cenere. Per evitare di respirare sostanze nocive, alla signora che abita al primo piano sarebbe stato chiesto di recarsi passare la notte altrove.