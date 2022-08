Il Macellaio figura professionale ricercata nel commercio al dettaglio alimentare

In partenza i corsi gratuiti per imparare il mestiere

NewTuscia – VITERBO – La figura professionale del macellaio, oltre a dare moltissime soddisfazioni, è strategica per il buon funzionamento di tutta la filiera del dettaglio alimentare – così Riccardo Guerci, Vice Presidente Fida (Federazione Italiana Dettaglianti dell’Alimentazione).

In un momento storico in cui le aziende faticano nella ricerca di personale qualificato, circa il 42,2% della richiesta riguarda proprio la figura del macellaio.

Rafforzare le competenze – continua Guerci -, e maggiore sinergia tra le politiche del lavoro e della formazione, può senz’altro stimolare l’incontro tra la domanda e l’offerta.

Oggi è possibile grazie EBIT (Ente Bilaterale del Terziario del Lazio), fare un percorso di formazione completamente gratuito mirato proprio ad acquisire tutte le competenze e le capacità necessarie per essere inseriti nel settore specifico.

C’è tempo fino al 5 settembre per presentare la domanda. Il corso sarà di 180 ore (140 pratica+40 in aula) destinato a tutti coloro che sono in cerca di prima occupazione, disoccupati o attualmente occupati nel settore del commercio.

Tutte le informazioni presso lo sportello territoriale EBIT Lazio:

Viterbo tel. 0761 1521636 – Rieti: tel. 0746 485967