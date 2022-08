FdI: “L’illuminazione di Strada Pian di Quercia una priorità non più rimandabile”

NewTuscia – VITERBO – L’ illuminazione di Strada Pian di Quercia a Bagnaia è diventata un problema che non si può più rimandare .

Fratelli d’ Italia aveva presentato un emendamento agli equilibri di bilancio per iniziare la prima fase di realizzazione dell’ impianto e posa in opera dei lampioni ma la maggioranza non ha voluto saperne.

Questo degli equilibri di bilancio era un momento importante, un’ occasione da cogliere che avrebbe risolto il problema di molto cittadini .

C’erano diversi milioni a disposizione e andava inserita questa progettazione tra le priorità.

La richiesta di Fratelli d’ Italia non e’ stata presa in considerazione ma insisteremo, ripresentando l’emendamento alla prima occasione utile.

La sicurezza e la vivibilità della zona passano per l’ illuminazione e questo progetto deve diventare una priorità’.

Gruppo consiliare Fratelli d’Italia

Comune di Viterbo