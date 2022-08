Bandi sisma Pnrr, incontro il 4 agosto con istituzioni, imprese, terzo settore

Appuntamento alle 10 alla Sala dei Cordari, seguiranno alle 11,30 due incontri tecnici di cui uno presso la Camera di Commercio di Rieti-Viterbo

NewTuscia – RIETI – Il 4 agosto alle ore 10.00 si terrà un incontro presso la Sala dei Cordari di Rieti (via Arco dei Ciechi, 22) dedicato alla presentazione della Macromisura B “Rilancio economico e sociale” del Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC) al PNRR, che ha la finalità di rafforzare il tessuto sociale ed economico territoriale.

Dopo la prima parte in programma dalle ore 10 alle 11,30 presso la Sala dei Cordari a Rieti – cui parteciperanno rappresentanti di Camera di Commercio di Rieti-Viterbo, Regione Lazio, Comune di Rieti, Invitalia, oltre a Giovanni Legnini, Commissario straordinario del Governo per la Ricostruzione Sisma 2016 – verranno svolti due incontri tecnici in contemporanea presso due diverse sedi, durante i quali saranno operativamente illustrati i bandi con il seguente programma:

Alle ore 11,30 presso la Camera di Commercio di Rieti-Viterbo, sede di Rieti, via Paolo Borsellino, 16 (per registrarsi all’incontro, segnalando la propria partecipazione in presenza oppure online, scrivere a pncsisma@rivt.camcom.it) per la presentazione dei seguenti bandi da parte di esperti Unioncamere e della Segreteria tecnica PNC aree sisma 2009/2016 :

– Bando Misura B.2.1 Interventi per lo sviluppo delle imprese culturali, creative, turistiche, sportive, anche del terzo settore, attraverso forme di sostegno a progetti di investimento e a progetti collaborativi di innovazione e di sviluppo di attrattori turistici;

– Bando Misura B.2.2 Contributi destinati a soggetti pubblici per Accordi e Partenariati speciali pubblico-privato per la valorizzazione del patrimonio culturale, ambientale e pubblico;

– Bando Misura B.2.3 Interventi per l’inclusione e innovazione sociale ed il rilancio abitativo, rivolti ad imprese sociali, terzo settore e cooperative di comunità.

Alle ore 11,30 presso la Sala dei Cordari (registrazione ed informazioni per il collegamento online all’indirizzo segreteria.lavoro@regione.lazio.it) per l’illustrazione dei seguenti bandi a cura di esperti Invitalia:

-Sostegno agli investimenti- Sub Misura B1

– Valorizzazione ambientale, economia circolare e ciclo delle macerie – Sub Misura B3

– Centri di ricerca per l’innovazione -Sub Misura B4

Maggiori info sui bandi a questa pagina: https://www.rivt.camcom.it/it/bandi-sisma-2009-2016_530/sisma2016.gov.it