Attacco alla minoranza dal Comune di Acquapendente

NewTuscia – ACQUAPENDENTE – Attacco di inizio agosto da parte della minoranza alla Giunta aquesiana della Sindaca Alessandra Terrosi. Ecco il testo dell’informativa:



“Quando la tua posizione non è difendibile la cosa più semplice è screditare l’avversario”. Questa è l’essenza della “Piramide dell’Argomentazione” di Paul Graham e questa è la linea seguita dall’amministrazione comunale che di fronte all’evidenza dei fatti e non sapendo come rispondere alle nostre osservazioni ha preferito attaccare a livello personale la Consigliera di minoranza Valentina Sarti. In una nota informativa datata il 25 Luglio abbiamo spiegato che la lista di Maggioranza dimostrava ancora una volta di non aver rispetto nei confronti dei 1285 Aquesiani che noi di “Insieme per Cambiare Acquapendente” rappresentiamo. Il mo“L’Amministrazione Comunale non potendo rispondere con i fatti decide di screditare la Consigliera Sarti”.tivo è che la lista di Maggioranza ha convocato la commissione “attività produttive” senza stabilire insieme alla Minoranza il giorno ed orario dell’incontro. In riposta il Comune ha fatto notare che abbiamo tenuto un comportamento puerile e pretestuoso.Le domande che rivolgiamo pubblicamente all’amministrazione comunale sono queste: Quale sarebbe il pretesto a cui si fa riferimento nell’articolo? L’orario e la data di convocazione della commissione sono stati condivisi con i consiglieri di minoranza? Ci sono stati accordi o contatti per definire data ed orario della commissione prima dell’inoltro della convocazione a mezzo pec? Siamo interessati nel ricevere una pubblica risposta. Noi consiglieri di Minoranza abbiamo ben chiaro il nostro ruolo istituzionale ed in questi mesi non abbiamo mancato di onorarlo. Siamo stati presenti a tutte le adunanze consigliari e a tutti gli eventi a cui siamo stati invitati. Siamo consapevoli che le date e gli orari delle commissioni non vadano concordate da regolamento ma al termine di un anno di attività politica ci si auspicava che, dopo la prima convocazione avvenuta in data 24 maggio 2022 senza udire i consiglieri di Minoranza e dopo l’ esplicita richiesta verbale di farlo da parte del consigliere Brenci, che la data della seconda commissione si sarebbe concordata. Ciò non è avvenuto e pertanto per impegni personali i consiglieri Brenci e Sarti non hanno potuto prendere parte alla commissione “attività produttive” svoltasi in data 25 luglio 2022 ore 21,00 presso la sala consigliare. In effetti un qualcosa di puerile in tutto questo c’è e si tratta del contenuto dell’articolo pubblicato sulle varie testate giornalistiche online a firma del Comune di Acquapendente. Un’amministrazione comunale che attacca volontariamente la persona della consigliera Sarti per un fantomatico impegno sportivo del maggio scorso, screditando la stessa nel sostenere che non abbia ben compreso l’ impegno istituzionale che ricopre, avendo preferito lo sport alla partecipazione della commissione “Attività produttive”. È ormai chiara e nota a tutti la posizione della Minoranza consigliare. In questi mesi non ci sono mai stati attacchi alle singole persone ma all’operato dell’amministrazione comunale e questo dimostra ai cittadini come la nostra attività si svolga su un altro livello. Auspicando che ciò venga compreso anche dalla Maggioranza si rimane in attesa di avere confronti costruttivi.”