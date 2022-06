Orte. Angelo Pastura ci ha lasciato a 96 anni

La sua arguta vena poetica e la sua sincera passione politica ha attraversato due secoli

Stefano Stefanini

NewTuscia – ORTE – Angelo Pastura, classe 1926, ci ha lasciato da qualche giorno. Nella sua lunga e intensa esistenza ha attraversato le esperienze di due secoli, dal fascismo, alla guerra, alla ricostruzione post bellica, ai decenni del suo lavoro come tecnico nelle Ferrovie dello Stato, dall’impegno sindacale e politico, con l’amore per la sua città di Orte ed i suoi tanti amici, sino alla grande passione che ha caratterizzato gli ultimi decenni della sua vita: la poesia in dialetto.

Poesia in dialetto che si dilettava a dedicare prima per iscritto o in declamazione nelle ricorrenze felici di familiari e conoscenti e, con l’avvento di Internet, divulgando le rime argute e delicatamente evocative sullo strumento social, che ad oltre 90 anni Angelo padroneggiava con la maestria di un informatico provetto.

Ci mancheranno le sue parole suadenti rivolte sui social per festeggiare nascite, compleanni, matrimoni, tanti eventi felici di amici che lo hanno sempre sostenuto e apprezzato sino agli ultimi mesi della sua esperienza terrena.

In particolare Angelo, proprio per aver sperimentato nella sua lunga esistenza eventi dolorosi come giorni felici, ci ha trasmesso una sana voglia di vivere, aprendosi con ottimismo e curiosità ad un piacevole dialogo con persone di ogni età, valori ed esperienze di vita.

Anche noi ringraziamo Angelo di tanta esperienza di vita trasmessaci e lo ricordiamo con una sua poetica dedicata al Bombardamento che colpi’ rovinosamente la stazione ferroviaria e l’abitato di Orte Scalo il 29 agosto 1943, falciando le vite di 117 vittime innocenti, vegliate in chiesa dal primo parroco di Orte Scalo, Padre Geremia Subiaco.

Desideriamo ricordare Angelo Pastura e questo doloroso evento con il componimento poetico dello stesso Angelo, testimone diretto di quella domenica 29 agosto 1943.

Foto aerea del bombardamento di Orte Scalo: foto fornita da Bruno Salvatori

Ricordi del 29 Agosto 1943

Il terreno tremava sordamente

ed un tedesco, come noi bagnante,

uscì dall’acqua in modo ‘sì veemente

da destar la sorpresa in ogni astante.

E poi scomparve in men che non si dica

urlando a squarciagola: “flica! flica!

Quella parola, che pur io compresi,

per gli aerei esprimeva gran terrore

ma da inesperti lì noi fummo presi

da incosciente quanto ilar stupore.

Anzi, qualcun gli disse: “Sii sereno!

E’ il rumore del transito del treno!

Ciò perché eravamo alla “cannara”,

ove il foro non è troppo lontano,

per cui un treno avente grossa tara

poteva causar il rumore strano.

Qualcuno disse: Il “doic” ha ragione;

si vede il fumo sopra la stazione!

Allor di corsa allo “scalo”andai

ove vidi scene allucinanti;

son scene che non ho scordato mai:

morti, macerie e urla laceranti!

Ma soprattutto nella bella chiesa

di morti ce n’erano un’estesa!

Cento e più corpi privi della vita

giacevano a terra senza bare

mentre la Madonna “inorridita”

sembrava li guardasse dall’altare!

L’avea disposti lì una mano pia:

fu quella del buon padre Geremia!

Di tempo dal quel giorno n’è trascorso

ma tutt’oggi persone “intelligenti”,

senza provar nell’animo rimorso,

con le guerre massacrano innocenti!

E’ l’atavico istinto di Caino

che trasforma l’uomo in assassino!

Angelo Pastura – Orte 18 Maggio 1977