L’Istituto Tecnico “da Vinci” e la rete Coa protagonisti al Flyfuture di roma

NewTuscia – VITERBO – Nella più importante manifestazione aeronautica italiana, non poteva mancare la Rete degli Istituti di Costruzioni Aeronautiche, egregiamente rappresentata dall’ ITT “Da Vinci” di Viterbo. La manifestazione FlyFuture era un prestigioso evento dedicato ai futuri professionisti del volo e del settore del trasporto aereo ed è stata un’importante opportunità di occupazione per le nuove generazioni, sopra tutto per coloro che, sempre più numerosi, scelgono il volo come nuova sfida professionale per un futuro migliore.

Alla manifestazione hanno partecipato 50 studenti del corso di Costruzioni Aeronautiche di Viterbo, accompagnati dai docenti Alessandra Corbucci, Ida di Benedetto e Ranieri Geronzi, oltre agli studenti dell’Istituto “De Pinedo” di Roma e “Falco” di Capua. Il prof. Luca Damiani, presidente della Rete degli Istituti di Costruzioni Aeronautiche nonché Dirigente Scolastico del “Da Vinci” ha tenuto una conferenza sull’ evoluzione dell’ indirizzo “Costruzioni Aeronautiche negli istituti tecnici, percorso che attrae sempre più studenti e raccoglie consensi e soddisfazioni da parte di genitori e alunni.

Le giornate sono state un’occasione per prendere contatti con le principali realtà territoriali del settore aeronautico, come “SAT”-Sorveglianza Aerea Territoriale che dal mese di settembre avvierà corsi per piloti Droni cat. A1, A2 e A3 presso l’ ITT Da vinci di Viterbo, sono state poste le basi per una collaborazione con A.I.A.D.-Federazione Aziende Italiane per l’Aerospazio, la Difesa e la Sicurezza al fine di avvicinare la scuola al mondo del lavoro, con URBE AERO per i corsi di pilotaggio al fine di ottenere i brevetti di guida e pilotaggio.

Durante la giornata i ragazzi hanno potuto partecipare alle varie tavole rotonde, approfondire le proprie conoscenze aeronautiche, entrare in contatto con aziende del settore per eventuali future opportunità di lavoro.

Una slide show dell’evento è disponibile al link https://www.youtube.com/watch?v=Qcs0U1Lz4oY