Convention di Giocoleria a Celleno

Nel fine settimana, al termine di un percorso formativo che inizia il 2 giugno, spettacoli di giocoleria e circo aperti a tutti

NewTuscia – CELLENO – Sabato 4 e domenica 5 giugno il Circo Verde, Associazione di Artisti di strada già nota per il “Teverina Buskers Festival”, propone “ACDC-A Convention De Celleno” un intenso programma di laboratori e spettacoli di giocoleria e circo aperti a tutti.

Sabato pomeriggio, a partire dalle ore 17,30, presso i giardini pubblici di Celleno si terranno laboratori di giocoleria e circo per bambini. In serata, dalle 21,30 in piazza della Repubblica, Gran Galá di giocoleria con ospiti internazionali. Non mancheranno gli stand di artigianato artistico e food truck. Domenica, invece, dalle ore 16 a partire dai campi sportivi si svolgerà la Parata dei giocolieri che raggiungerà piazza della Repubblica dove si concluderà con le emozionanti Olimpiadi di Giocoleria, giochi di destrezza davvero strabilianti e appuntamento tradizionale delle Convention.

Gli spettacoli sono aperti a tutti e adatti a tutte le fasce di età.

L’iniziativa rientra nella Convention di Giocoleria in programma a Celleno dal 2 al 5 giugno, organizzata con la collaborazione dell’Amministrazione Comunale, durante la quale giocolieri e artisti di circo si ritroveranno presso i campi sportivi di Celleno, al km 15 della Strada Teverina. Un’occasione speciale riservata a numero limitato di partecipanti, in un tempo breve e intensivo, per dedicarsi ad accrescere il loro bagaglio di esperienza e conoscenze, proprio grazie alla condivisione. per scambiarsi le conoscenze tecniche inerenti le discipline circensi, per apprendere, creare e trovare nuovi spunti.

Per saperne di più e iscriversi:

https://fb.me/e/1TdtcUEAI

https://instagram.com/il_circo_verde