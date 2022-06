Colpo al centro. Roberto Festi torna a Tuscania

NewTuscia – TUSCANIA – Colpo al centro per la Maury’s Com Cavi Tuscania. Dopo gli ultimi due anni a Santa Croce (A2) torna al centro dell’attacco bianco azzurro Roberto Festi, classe 1994 per 202 cm di altezza, che già aveva fatto benissimo a Tuscania nelle stagioni 2014/2015 e 2017/2018.

Dopo aver esordito nel 2013 in A2 con Corigliano, il centralone di Trento arriva alla corte di Paolo Tofoli per poi avviare una carriera importante tra le migliori squadre del panorama nazionale quali Sora, Spoleto, di nuovo Tuscania con Montagnani, e ancora Brescia, Mondovì fino ad approdare alla Kemas Lamipel.

Torna a Tuscania dopo essere stato per anni uno dei migliori centrali dell’A2.

“Sono molto contento di essere tornato a ‘casa’ -esordisce Roberto. Come ho lasciato, trovo una società ambiziosa e desiderosa di fare bene! Non è stato difficile fare questa scelta essendoci stata la volontà da entrambe le parti. Sono carico e non vedo l’ora di iniziare questa nuova stagione assieme ai miei nuovi compagni di squadra, con l’obiettivo di far divertire e di levarci qualche bella soddisfazione tutti assieme. Ci tengo a salutare tutti i tifosi e amici della Bolgia, sperando di trovarli tutti al palazzetto a festeggiare come in pochi sanno fare”.