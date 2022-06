Bagno di folla per Guido Crosetto a sostegno di Laura Allegrini sindaco￼

NewTuscia – VITERBO – Prosegue senza sosta la campagna elettorale a sostegno di Laura Allegrini .

Ieri con Guido Crosetto, uno dei fondatori di Fratelli d’Italia, il deputato Mauro Rotelli ed il coordinatore provinciale Massimo Giampieri, la candidata ha presenziato ad una serie di appuntamenti.

Il primo, quello con la stampa, presso il comitato elettorale.

Al centro del dibattito, idee, proposte e progetti per la crescita della città di Viterbo e a sostegno delle imprese.

Diversi i temi sul tavolo: dalle opportunità di fare leva sul marketing territoriale per far ripartire l’economia alla fondamentale riscoperta di peculiarità che differenziano il capoluogo e possono rappresentare una chiave di sviluppo, dalle potenzialità inespresse sulle quali puntare per una crescita costante e programmata nel tempo, fino alla necessità di fare rete tra le varie realtà locali affinchè si lavori per un obiettivo comune ossia il bene della città, aldilà di colori politici.

Tematiche ribadite anche nei vari incontri che si sono susseguiti in diverse aziende del Poggino, considerate vere e proprie eccellenze a livello nazionale e nella tavola rotonda che si è svolta con gli imprenditori alla Conto-Graph, dove si è affrontato anche l’argomento dell’improcrastinabilità, nell’agenda dell’amministrazione, di un efficace intervento di ammodernamento della strategica zona industriale della città.

La giornata è proseguita con una visita all’aeroporto civile di Viterbo e, in conclusione, con un bagno di folla a Bagnaia per la “pizza tricolore” con Crosetto, che ha riscosso centinaia di adesioni, a testimonianza del forte legame di stima che da sempre lega l’imprenditore alla comunità di Fratelli d’Italia.

Fratelli d’Italia Viterbo