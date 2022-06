27° Raduno Associazione nazionale Vigili del Fuoco, attenzione alla viabilità

NewTuscia – VITERBO – 27° Raduno dell’Associazione nazionale dei Vigili del Fuoco, attenzione alla viabilità. Per consentire la manifestazione in programma a Viterbo nei giorni 2, 3 e 4 giugno, si rendono necessari alcuni provvedimenti riguardanti la sosta e la circolazione nelle vie e nelle piazze del centro storico cittadino interessate dalle numerose iniziative previste per l’occasione.

Si riportano le principali misure disposte con apposita ordinanza della Polizia locale (n. 406 del 27-5-2022).

Per quanto riguarda l’area di parcheggio a pagamento in piazza Martiri d’Ungheria, si comunica che già da ieri 31 maggio fino alle ore 19 del 4 giugno, sarà vigente il divieto di sosta con rimozione forzata nella porzione destinata alla cittadella della sicurezza.

Il 4 giugno invece, dalle ore 7 alle ore 13, sarà istituito il divieto di sosta con rimozione forzata nell’intera area dello stesso parcheggio a pagamento.

Attenzione al divieto di sosta in vigore dalle ore 17 del 3 giugno alle ore 19 del 4 giugno nella porzione di parcheggio di Valle Faul, antistante i civici 6 e 8 dell’omonima via.

– Nella giornata del 3 giugno, dalle ore 9 a cessata necessità, durante l’inaugurazione dell’intitolazione della rotatoria ubicata sulla Cassia nord (all’altezza dell’ingresso al Centro Commerciale “Città dei Papi”), sarà interdetta la circolazione veicolare sulle corsie lato concessionaria Ford e realizzato un doppio senso di marcia sul lato opposto.

Dalle ore 20,30 fino a cessata necessità in piazza San Lorenzo, sarà interdetta la circolazione (esclusi i residenti e gli autorizzati) per consentire lo svolgimento del Concerto della Banda musicale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

– Per quanto concerne invece la giornata del 4 giugno, dalle ore 8,30 a cessata necessità, venga interdetta la circolazione veicolare in piazza San Lorenzo, con l’interruzione del transito dall’intersezione via S. Lorenzo/via dei Pellegrini/via del Ginnasio;

dalle ore 10, per consentire la sfilata per le vie del centro storico dei partecipanti al raduno, potrebbe essere interrotta la circolazione veicolare in via Mazzini, nel tratto compreso tra via della Marrocca a via Casa di S. Rosa. A tal proposito, potranno verificarsi inoltre ulteriori interruzioni e/o deviazioni lungo il seguente percorso: piazza San Lorenzo, via San Lorenzo (primo tratto), piazza della Morte, via San Lorenzo (secondo tratto), piazza del Plebiscito, via Roma, piazza delle Erbe, Corso Italia, piazza Verdi, via Marconi, piazza dei Caduti, piazza Martiri d’Ungheria.

Da tenere a mente, inoltre, le seguenti ulteriori disposizioni previste a partire dalle ore 7 del 2 giugno fino alle ore 19 del 4 giugno:– in piazza della Repubblica sarà revocato il posteggio per i ciclomotori/motocicli e istituito il divieto di sosta con rimozione forzata per tutte le categorie di veicoli;- in piazza G. Verdi sarà istituito il divieto di sosta con rimozione forzata a tutte le categorie di veicoli per consentire l’esposizione degli automezzi del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

In caso di necessità potrà essere interdetta la circolazione veicolare in piazza del Plebiscito, con deviazione del traffico proveniente da via Cavour in via Annio.

Durante tutta la durata della manifestazionesarà facoltà della Polizia Locale provvedere secondo necessità:

– all’interdizione della circolazione veicolare per i varchi di accesso al centro storico cittadino, compreso l’accesso da viale R. Capocci in direzione via F.lli Rosselli/piazza G. Verdi, e all’adozione delle altre misure di circolazione stradale che si renderanno necessarie, consentendo, per quanto possibile, la circolazione dei veicoli dei residenti, di quelli a servizio di persone invalide, dei mezzi di pronto intervento e degli autorizzati a vario titolo. Sarà inoltre facoltà della Polizia locale adottare ulteriori misure di circolazione stradale che si dovessero rendere necessarie a fronte delle contingenze rilevate, sull’intero ambito viario del centro del capoluogo.

L’ordinanza è consultabile sul sito istituzionale www.comune.viterbo.it alla sezione albo pretorio.