NewTuscia – VITERBO – Si comunica che giovedì 2 giugno, festivo infrasettimanale, il servizio di raccolta rifiuti porta a porta verrà garantito per tutte le categorie di utenza, come da normale calendario di ogni singola zona. Garantita anche la raccolta stradale nella zona C (isole di prossimità). Il centro comunale di raccolta di Grotte Santo Stefano resterà chiuso.