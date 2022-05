Terza tappa del progetto Erasmus + S.E.N.I.O.R.: 7 delegati viterbesi presenti

NewTuscia – VITERBO – Si è da poco conclusa la terza tappa del progetto S.E.N.I.O.R. finanziato dal programma Erasmus + a maggio 2022 per favorire lo scambio di buone pratiche educative rivolte agli anziani e al contempo permettere a questi ultimi di entrare a contatto con associazioni, educatori e coetanei di altre nazionalità.

Al centro della formazione in Grecia vi è stata l’educazione al rispetto dell’ambiente attraverso pratiche legate alla realizzazione di orti solidali e al contatto con la natura con l’obiettivo di combattere lo spreco alimentare e favorire il riciclo dei rifiuti.



Il team dei delegati viterbesi in Grecia: la Presidente dell’associazione ProMETEUS Federica Mancini, la socia ProMETEUS e volontaria attiva del Centro Sociale Pilastro Doriana Giacomelli e 5 senior over 65 socie del Centro Sociale Pilastro.



La tappa in Grecia chiude una serie di approfondimenti precedenti che hanno visto nel novembre 2021 l’arrivo a Viterbo di delegati greci e portoghesi con l’obiettivo di riflettere sul valore della riscoperta della cultura e delle tradizioni di un tempo quale strumento per favorire la partecipazione attiva dei senior e a Febbraio 2022 la realizzazione di un incontro in Portogallo volto a condividere metodologie idonee a favorire un’educazione digitale anche tra la popolazione più anziana.



Si tratta di un’esperienza che si pone in linea di continuità con la volontà associativa di prendersi cura della formazione dell’individuo a 360° e da cui stanno già nascendo nuove idee per il futuro.







