Terra Music Contest: la musica indipendente riparte da Vitorchiano

Una luce di emergenza nel buio che a Viterbo avvolge la musica indipendente da oltre dieci anni

NewTuscia – VITORCHIANO – La neonata agenzia di booking per artisti indipendenti ed emergenti Terra Concerti, insieme a Dimensione Nuoto, Fidelis Vitorchiano e con il patrocinio del Comune di Vitorchiano, nell’ottica di promuovere la produzione artistica e culturale, la creatività e la libera espressione dei giovani, indìce il contest musicale per band emergenti “Terra Music Contest”, progetto interamente dedicato ai giovani artisti indipendenti ed emergenti.

“Durante una telefonata con Lorenzo Cantarini – dice Michele Saraca, titolare di Terra Concerti e promotore dell’iniziativa – siamo arrivati alla conclusione comune che Viterbo ha di nuovo bisogno di una sensibilizzazione seria nei confronti della musica indipendente, ormai scomparsa quasi completamente da almeno 10 anni. C’è bisogno di novità, di aria, di dare spazio alla creatività e sopperire la monotonia e la deculturalizzazione artistica subita nell’ultima decade – continua Saraca – altrimenti rischiamo che le nostre anime cadano in uno stato di immobilismo creativo irreversibile.”

Obiettivo principale del bando di concorso è dare visibilità ad artisti emergenti e promuovere la partecipazione attiva e l’aggregazione attraverso l’esibizione di giovani in location esclusive.

Per questa prima edizione, i musicisti si esibiranno tutti i mercoledì di luglio dalle 21.00, presso il chiosco bar della struttura Dimensione Nuoto di Vitorchiano (VT), che con entusiasmo ha messo a disposizione la struttura per sostenere il progetto. Il concorso prevede le promozione di gruppi formati da giovani italiani, la partecipazione di musicisti di ogni genere, in un’unica sezione dedicata agli autori della propria musica; Lo scopo è quello di dare spazio alla creatività musicale dei giovani al fine di promuovere le loro avanguardie artistiche, incentivando la partecipazione e l’aggregazione, senza fee di partecipazione, quindi gratuito per gli artisti che vogliono partecipare. La prima edizione prevede la selezione di un artista, tramite una giuria di professionisti, per l’assegnazione di un premio che consiste nell’incisione in studio di un brano ancora inedito;

COS’E’ TERRA CONCERTI: è una nuova agenzia di booking e promozione per artisti indipendenti che nasce con lo scopo di promuovere la produzione artistica e culturale, la creatività e la libera espressione dei giovani musicisti. Terra è intesa come la sostanza organica, perché è da lì che nasce tutto ciò che è naturale. Gli artisti hanno bisogno di stare con la testa tra le nuvole e i piedi per terra. Poggiàti lì, dove tutto ha inizio, canzoni comprese.

Tra i musicisti e gli operatori del settore che supportano l’iniziativa troviamo Giordano Sangiorgi del MEI – MEETING DELLE ETICHETTE INDIPENDENTI di Faenza, Lorenzo Cantarini, Vittoria Iannacone, Santamarya (vincitori MEI Superstage 2020), StaGe – Coordinamento di Musica e Spettacolo Indipendente ed Emergente, Simone Gamberi ed il centro di formazione Band & Theatre Company

Per info e partecipazione: 3207640727 oppure terraconcerti@gmail.com