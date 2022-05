Scatta la “Lago-Montefiascone” edizione 2022

NewTuscia – MONTEFIASCONE – Torna anche quest’anno la prestigiosa Cronoscalata “Lago-Montefiascone” prova valida del Campionato Italiano della Montagna per Auto Storiche e valevole per il Challenge Salita Piloti Auto Storiche, giunta alla sua 25° Edizione.

La gara, valida per il Campionato Italiano della Montagna riservato alle Autostoriche e il Trofeo Italiano della Montagna, ricalcherà quello delle prime edizioni disputatesi sessantuno anni fa sulla strada provinciale Lago di Bolsena dal km. 5+150 al km. 0+400. La Lago – Montefiascone con la sua storia, mantiene un fascino e un’atmosfera del tutto particolare, in grado di trasmettere attese e sensazioni uniche, coniugando l’abilità dei piloti e le tecniche di gara alla spettacolarità e al fascino del territorio e dei paesaggi che le fanno da sfondo.

La manifestazione è diventata ormai un volano per lo sviluppo e la promozione del territorio di Montefiascone, prova ne è il Tutto esaurito che si registra nelle Strutture ricettive, confermando l’interesse e l’amore che i turisti e gli appassionati hanno per la gara e il territorio di Montefiascone. Sono 120 le iscrizioni alla competizione, 50 sono gli appassionati dei Locals Only capitanati dal loro presidente Pietro RANALDI che sfileranno lungo il percorso, e 15 sono le Abarth storiche, (tra cui la prima Abarth vincitrice della 1° edizione della Crono lago-Montefiascone), che grazie al Presidente della Commissione ACI STORICO Viterbo Ulderico PAOLELLI faranno “passerella” e buona mostra di se, sabato 4 dalla mattina presso la partenza Gara.

Ricordo che l’edizione 2021 è stata seguita in streaming da più di 400.000 persone di tutto il mondo, facendo conoscere nel mondo le bellezze di un territorio che per Cultura, Storia, Eventi, Tradizioni, Enogastronomia, vale la pena di essere scoperto e Riscoperto.

Un sentito ringraziamento e apprezzamento vanno al Prefetto di Viterbo, Al Questore di Viterbo, al presidente della Provincia di Viterbo, alla Sindaca del Comune di Montefiascone, al Comandante della Polizia locale, alle Forze dell’Ordine, che in ogni occasione si occupano della sicurezza e della viabilità e a tutte le persone e associazioni che, a vario titolo, con professionalità e passione, collaborano per la buona riuscita dell’iniziativa.

Un particolare ringraziamento va all’indomito, inflessibile e infaticabile Direttore dell’AC Viterbo Lino ROCCHI che, insieme ai suoi collaboratori guidati da Luca Marcucci, dà l’anima per far sì che questa Manifestazione si svolga e ai giovani Montefiasconesi di “Locals Only” rappresentati da Pietro RANALDI, per l’impegno profuso nell’organizzazione.

Infine, un doveroso ringraziamento va a tutti gli sponsor locali e nazionali e a tutti i cittadini di Montefiascone che ogni anno ci accolgono con affetto, collaborazione, stima e pazienza, consapevoli che senza di loro apporto e sostegno Montefiascone perderebbe un volano che oltrepassa i confini Italiani per lo sviluppo della Città.

Il Presidente Automobile Club Viterbo

Dott. Sandro ZUCCHI