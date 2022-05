Provincia di Viterbo, selezione pubblica per eventuali assunzioni a tempo determinato di istruttori di categoria C 

NewTuscia – VITERBO – In data odierna la Provincia di Viterbo ha pubblicato sul proprio portale (https://www.provincia.viterbo.it/) un avviso di selezione pubblica, per soli titoli, per la formazione di una graduatoria per eventuali assunzioni a tempo determinato di istruttori di categoria C.

Tutte le informazioni sui requisiti per partecipare al bando sono consultabili sul sito della Provincia di Viterbo, nella sezione “Amministrazione trasparente” e sotto la voce “Bandi di concorso”. Per prendere parte alla selezione, gli interessati dovranno far pervenire le domande di partecipazione entro il 20 giugno 2022, pena l’esclusione dal concorso.

Eventuali comunicazioni ai candidati saranno fornite soltanto mediante la pubblicazione delle stesse sul sito internet istituzionale www.provincia.viterbo.it, nella cartella relativa all’interno della sopracitata voce “Bandi di concorso”.

Amministrazione Provinciale di Viterbo