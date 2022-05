Meteo per Viterbo, Lazio, Italia del 01/06/2022

Viterbo

Condizioni di tempo stabile nella giornata con ampie schiarite in mattinata, sole prevalente anche al pomeriggio; in serata le condizioni meteo rimarranno stabili con cieli generalmente sereni. Temperature comprese tra +13°C e +31°C.

Lazio

Tempo in prevalenza stabile con ampi spazi di sereno su gran parte della regione in mattinata, sole prevalente su coste e zone interne anche al pomeriggio. Asciutto in serata con cieli generalmente sereni su tutto il territori.

AL NORD



Al mattino tempo stabile con prevalenza di cieli sereni, nubi basse su Liguria e al Nord-Est. Al pomeriggio attesi acquazzoni e temporali su Alpi e Prealpi, asciutto altrove con cieli per lo più soleggiati. In serata residue piogge sui rilievi alpini, sereno o poco nuvoloso altrove.



AL CENTRO

Al mattino tempo stabile con cieli sereni, disturbi da nubi basse sulle coste tirreniche. Al pomeriggio qualche nube in Appennino ma senza fenomeni di rilievo, soleggiato sui restanti settori. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con prevalenza di cieli sereni su tutti i settori.



AL SUD E SULLE ISOLE



Tempo stabile al mattino con prevalenza di cieli sereni. Al pomeriggio qualche nube nelle zone interne peninsulari ma senza fenomeni di rilievo, ampiamente soleggiato altrove. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile e asciutto su tutte le regioni con prevalenza di cieli sereni o al più poco nuvolosi.

Temperature minime stazionarie e massime in generale aumento.–www.centrometeoitaliano.it

https://www.youtube.com/c/CentrometeoitalianoIt/videos