Luce Nuova sui fatti: Vignanello, elezioni, Lotito e Miss Mondo Lazio

NewTuscia – VITERBO – “Luce Nuova sui fatti” giunge alla 34° e penultima puntata della seconda edizione della trasmissione ideata e condotta da Gaetano Alaimo.



Continua lo spazio dedicato ai candidati sindaco alle prossime elezioni

comunali di Viterbo. Questa volta sarà in studio Alessandra Troncarelli, candidata Sindaco per il Pd ed altre 7 liste. Attualmente assessore regionale ai Servizi sociali, Alessandra Troncarelli ha rivestito la stessa delega al Comune di Viterbo quando era Sindaco Leonardo Michelini. Sentiremo il suo programma e la sua idea di città.



Torna “Il Lazio degli Eventi”, l’inserto di promozione turistica televisiva dentro “Luce Nuova sui fatti” che sarà dedicato al Comune di Vignanello. A parlare delle iniziative e degli eventi estivi di Vignanello saranno in studio il vicesindaco Sabrina Sciarrini e Nicolò Spreca del Consiglio comunale dei Giovani di Vignanello. Abbiamo anche sentito il parere di protagonisti dell’estate vignanellese e delle tradizioni del paese cimino: Maurizio Grattarola (storico del vino di Vignanello); Ezio Gnisci (gastronomo); Italo Leali (Direttore art. Divino Music Festival); Emanuela Ugolini (Cons. comunale); Angelo Anselmi (Proloco Vignanello).



Condurranno Gaetano Alaimo ed Arianna Cigni con gli opinionisti Stefano Stefanini e Paolo Graziotti.



Con l’allentamento delle restrizioni da Covid sono ripresi gli eventi e, tra questi, i concorsi di bellezza sono tra quelli più attesi. Sono ripartite alla grande le selezioni di Miss Mondo Lazio e, nella favolosa location del Salaria Restaurant a Roma, sono state scelte le 8 finaliste laziali che andranno a Gallipoli a giocarsi il titolo di Miss Mondo Italia. Ne parleremo in collegamento con i due esclusivisti Erasmo Fiorentino e Maurizio Serafini che, da anni, seguono il concorso di bellezza più antico e famoso del mondo. La pagina dello spettacolo sarà completata con l’intervista alla show girl Stella Patrizia.

Arianna Cigni ha intervistato la nota attrice Ottavia Fusco.



Quindi lo spazio allo sport e a Viterbo città dello sport. Ne parliamo nientemeno che con Claudio Lotito, presidentissimo della Ss. Lazio, che è venuto in queste ore a Viterbo. Sentiremo le progettualità per Viterbo e la Tuscia dal punto di vista dell’impiantistica sportiva. Sullo stesso tema e per fare un bilancio di “Luce Nuova sui fatti” e della stagione televisiva su Tele Lazio Nord parleremo con Gianmaria Santucci, coordinatore di redazione. Sempre per il calcio avremo due reportage sulle vittorie del Milan dello scudetto e della Roma per la Conference League.



Concluderà la puntata “Love. La posta del cuore”, la rubrica settimanale a cura di Fabiola Catalani dedicata all’amore ed alle dinamiche di coppia e, periodicamente, ad interviste su questi temi con scrittori ed esperti.

La febbre da “Luce Nuova sui fatti” è ancora altissima…stai e state con noi…all together!!!

L’appuntamento è per giovedì 2 giugno alle 21 (ed in replica venerdì 3 giugno alle 14.30) per la 30° puntata di “Luce Nuova sui fatti”, che andrà in onda su Tele Lazio Nord (canali 94, 629, 848 Dtt e 5629 Sky), su Tro1 (canale 71 Dtt, il giovedì alle 22) e Tro2

(canale 273 del Dtt, il lunedì alle 12 ed il martedì alle 16.45) sull’Umbria e visibile a Orte, Roma nord, valle del Nera (Comune di Terni) e i paesi di Soriano nel Cimino, Bassano in Teverina, Vasanello e Civita Castellana.

In streaming su https://www.teleorte.it/ e sui canali social della trasmissione

https://www.facebook.com/lucenuovasuifatti

https://www.instagram.com/lucenuovasuifatti/

https://t.me/lucenuovasuifatti oltreché sulle pagine facebook di NewTuscia.it, Lafune, e sul circuito TLN.



Per informazioni e partecipare: 340/9409572 – lucenuovasuifattitln@libero.it.