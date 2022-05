“La mente innamorata” di Vito Mancuso al Consorzio biblioteche di Viterbo

NewTuscia – VITERBO – Vito Mancuso alla rassegna “La biblioteca incontra”. Venerdì 3 giugno, con inizio alle 17,30, il noto teologo italiano, sarà ospite della kermesse letteraria, iniziata lo scorso aprile e arrivata al suo settimo appuntamento.

Mancuso presenterà il libro: “La mente innamorata” (Garzanti), un saggio che ha riscosso grande successo, di pubblico e critica, come spesso accade per le sue pubblicazioni. Prendendo esempio da Dante, Hannah Arendt, Etty Hillesum e Giordano Bruno, l’autore, in questa sua opera, vuole indicare al lettore la strada da percorrere per dare ascolto al maestro interiore che ognuno custodisce dentro di sé. Un lungo viaggio volto a raggiungere uno stato di felicità dell’esistenza, che rappresenta il dono maggiore che si possa ricevere dalla vita.

Più volte ospite della Biblioteca Consorziale, Vito Mancuso è uno dei maggiori esponenti nel settore della teologia laica italiana. Docente di Teologia moderna e contemporanea presso la Facoltà di Filosofia dell’Università Vita-Salute San Raffaele di Milano, nel corso della sua ricca carriera professionale, si è sempre distinto per la sua grande capacità. Giornalista ed editorialista del quotidiano “La Stampa”, è autore di molteplici libri a carattere teologico, dirige con successo la collana “I Grandi Libri dello Spirito”.

“Vito Mancuso non fa altro che confermare la grande qualità dei nostri eventi. – spiega il commissario straordinario del Consorzio biblioteche di Viterbo, Paolo Pelliccia – Averlo nelle nostre sale, è motivo di orgoglio ma anche grande opportunità. Siamo certi che la comunità saprà cogliere questa occasione. Comunità che in queste settimane di rassegna, ci ha sempre fatto sentire il proprio apporto – conclude Pelliccia – punto questo che ci sprona ad andare avanti e continuare a programmare altri appuntamenti in futuro”.

Modererà l’incontro lo sceneggiatore e scrittore Giuseppe Manfridi.