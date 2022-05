La Asd Virtus Capranica batte Viterbo Phoenix

NewTuscia – CAPRANICA – La ASD Virtus Capranica si è aggiudicata la vittoria, con il risultato di 42 a 39, dopo una avvincente competizione con la ASD Viterbo Phoenix; grande dimostrazione di correttezza e lealtà degli atleti che, nonostante la grinta e l’intensità del livello agonistico, non hanno mai avuto screzi in campo.



Numeroso il pubblico che, inaspettatamente, ha riempito gli spalti della palestra: ciò a dimostrazione del fatto che lo sport per tutti crea socializzazione, evita l’emarginazione e procura divertimento.



Il presidente Nildo Rapiti, ringraziando con affetto i tecnici e gli atleti per il loro impegno ed entusiasmo, ha poi premiato le squadre ed offerto come gadget a tutti i giovani cestisti intervenuti un borsone sportivo.



Dato il successo ottenuto e soprattutto per le nobili finalità che si vogliono raggiungere, anche nella prossima stagione il Centro Provinciale Sportivo Libertas riproporrà questo campionato e altri del Basket giovanile, rispettando la tradizione che nel passato la Libertas a Viterbo ha avuto in questa disciplina



Al Termine il Presidente Provinciale ha consegnato al Prof Aquilio Ferri una targa per rappresentare la competenza,la gratitudine e il ringraziamento per la collaborazione che ha consentito la ottima riuscita del campionato.