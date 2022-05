Incontro sull’emergenza cinghiali con il sen. Francesco Bruzzone

NewTuscia – VITERBO – Si è tenuto stamattina presso la sede della Lega in via Marconi a Viterbo un incontro sulla problematica dei cinghiali con il responsabile del dipartimento nazionale della gestione faunistica e della caccia della Lega, il senatore Francesco Bruzzone.



“La prima cosa da cambiare – ha detto – è la mentalità. Gli interventi dell’uomo sono indispensabili per il corretto equilibrio della biodiversità. Oggi abbiamo affrontato il problema dell’ eccessiva presenza dei cinghiali nella zona di Viterbo, una criticità generalizzata nel paese e ulteriormente accentuato a Viterbo per la presenza di una riserva naturale non gestita, vero e proprio polmone di questi animali, la cui presenza è talmente eccessiva da rendere insostenibili i danni arrecati sia alle attività agricole sia alla normale vita dell’uomo. A ciò si aggiunge il rischio di divulgazione del virus della peste suina africana. Per questi motivi urge una modifica della legge nazionale 157/92 che consenta attività umane tese a un importante sfoltimento della specie. Ciò è stato proposto ripetutamente nel corso della legislatura, ma sempre respinto. Oggi non ci sono più possibilità di rinvio. Sarò nuovamente a Viterbo il giorno 8 giugno prossimo – conclude il senatore Bruzzone – per approfondire pubblicamente la tematica con la categoria dei cacciatori e del mondo della ruralità in genere”.



