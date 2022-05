Il punto sulla 26 giornata di 2 categoria

di F.S.

NewTuscia – VITERBO – Vince il campionato il D.L.F Civitavecchia (56 punti) che travolge 6-2 il Real Tolfa (7) retrocesso. Al Tamagnini i tirrenici segnano con una doppietta di Galli, La Rosa,Grossi, Iacomelli e Fulvi. In Seconda posizione il Montalto (55) Che batte la Pro Alba Canino (39) 2-1, entrambe le squadre centrano i play off, doppietta di Consoli per i locali, Castellucci per i Caninesi. Calcio Sutri (37) San Pio X (45) 2-2,entrambe le compagini qualificate ai play off. Tre Croci (36) riposava. Etrurians (33) batte 5-1 Kaysra (27) condannandolo ai play out. DM Cerveteri (31) Atletico Monte Romano (26) a tavolino con gli ospiti ai play out. Polisportiva Oriolo (21) Vejanese (11) 3-1 entrambe ai play out.

GIRONE B:

Ok l’ Ischia di Castro (60 punti) che travolge l’ Indomito Bolsena (23) condannandolo ai play out. Virtus Marta (53) Grotte di Castro (41) 4-4 entrambe ai play out. La Virtus Acquapendente qualificata ai play off (51) travolge l’ Onano (28) 5-1 e lo condanna ai play out. Riposava Grotte Santo Stefano (48). Castiglione (36) Torrese (2) 4-2. Il Proceno (12) condannato a disputare i play out, batte 3-1 il Gradoli (29) che invece era già salvo. Robur Tevere (24) Aurora Querciaiola (28) 1-2, locali ai play out.

GIRONE D: Promozione per la Vigor Rignano Flaminio (54 punti) che travolge 6-0 il Manziana (52) che centra i play off. L’ Atletico Monterano (53) già ai play off travolge 6-0 la Comunale Civitellese (27) che dovrà dispuare i plai out. Pro Fiano (43) Città Di Fiano (42) 2-0 entrambe ai play off. Sabazia (38) Atletico Monterosi (21) 3-0 a tavolino, gli ospiti ai play out. Schot Cassia (30) Sacrofano (27) 3-2. Corchiano (13) retrocesso Vasanello (22) ai play out termina 3-2. Vis Bracciano (14) riposava.