Il Ministro Garavaglia a Viterbo per Ubertini Sindaco

NewTuscia – VITERBO – ll ministro al Turismo Massimo Garavaglia sarà domani, 1 giugno, in visita nella Tuscia. Garavaglia arriverà nel capoluogo, Viterbo, a sostegno del candidato sindaco, Claudio Ubertini.



Alle 16 visiterà la frazione di San Martino, ricca, come altre parti della città e della provincia, di testimonianze storiche da promuovere. Il ministro si sposterà poi alle terme, anche questo tema di grande importanza dal punto di vista territoriale, del benessere ma, soprattutto, come volano di traino dell’economia locale, profondamente legato al turismo. Il ministro, infine, si sposterà a Capodimonte a sostegno del candidato sindaco Antonio De Rossi.





??????????