Domeni il Ministro Patuanelli a Viterbo

NewTuscia – VITERBO – Domani 1 giugno alle ore 10:30 presso il bistrot del Teatro San Leonardo in via Cavour 9 il Ministro Stefano Patuanelli delle politiche agricole alimentari e forestali, incontrerà associazioni di categoria, imprenditori agricoli e semplici cittadini per parlare di Agrisolare, del conflitto ucraino e le sfide coraggiose che deve intraprendere l’Europa anche perché in questo momento servirebbe più coraggio, più velocità, una visione comune. Si parlerà inoltre di emergenza cinghiali, della crisi del comparto agricolo dovuto al periodo storico che stiamo vivendo e di tutti i problemi dell’agricoltura locale e per ultimo, ma non certo ultimo della crisi alimentare, settore primario, speculazioni e reddito di cittadinanza.

Massimo Erbetti M5S Viterbo