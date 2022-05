Daniele Miracapillo della Camera di Commercio Rieti/Viterbo va in pensione

Gaetano Alaimo



NewTuscia – VITERBO – Sembra incredibile ma è giunto il momento della pensione per un’altra colonna storica della Camera di Commercio: Daniele Miracapillo. Stimato e ben voluto da tutti, Daniele ha festeggiato oggi, con i suoi colleghi della Camera di Commercio di Viterbo, l’ultimo giorno lavorativo.



Tante le strette di mano e gli abbracci verso Daniele, persona simpatica e stimata sia dai colleghi che dagli utenti, tanto che il brindisi nella sala del consiglio camerale oggi è avvenuto non solo con i compagni di tanti decenni di duro lavoro ma anche con un’utente che è venuta a portargli un dono ed a ringraziarlo per la dedizione con la quale ha lavorato in tanti anni presso lo sportello.



Che dire, questi momenti sono quelli più speciali quanto malinconici. Auguriamo tutti a Daniele Miracapillo il giusto riposo e di dedicare i prossimi anni a ciò che gli piace di più nella vita. A cominciare dalla sua famiglia e gli affetti più cari!



Buona pensione, Daniele!