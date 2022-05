Previsioni meteo del 31/05/2022

Viterbo

Tempo asciutto nel corso della giornata con cieli generalmente poco nuvolosi al mattino, nubi sparse anche nelle ore pomeridiane sempre senza fenomeni. In serata non vi saranno variazioni di rilievo dal punto di vista meteorologico. Temperature comprese tra +13°C e +29°C.

Lazio

Tempo stabile nel corso della giornata con qualche nube al mattino su tutto il territorio; cieli generalmente poco nuvolosi anche al pomeriggio sulla costa e sulle zone interne sempre senza fenomeni. Ampi spazi di sereno su tutta la regione in serata.AL NORD

Nuvolosità irregolare a tratti compatta al mattino su tutti i settori, con isolate piogge sui rilievi. Al pomeriggio attesi acquazzoni e temporali su Alpi, Prealpi e Appennino settentrionale. In serata residue piogge sui rilievi, con sconfinamenti sulle pianure del nord-est, migliora in nottata.

AL CENTRO

Al mattino tempo stabile con nuvolosità medio-alta in transito. Al pomeriggio isolate piogge in Appennino, con cieli generalmente velati. In serata ancora tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi.

AL SUD E SULLE ISOLE

Tempo stabile al mattino con cieli poco o irregolarmente nuvolosi. Al pomeriggio locali piogge sui rilievi della Calabria, nessuna variazione sui restanti settori. In serata ampi spazi di sereno sulle regioni peninsulari e sulla Sardegna, con tempo in prevalenza asciutto.

Temperature minime e massime stazionarie o in aumento.

—www.centrometeoitaliano.it

https://www.youtube.com/c/CentrometeoitalianoIt/videos

--