Premiazione concorso Instagram #TusciainFiore2022

NewTuscia-VITERBO- Ieri, domenica 29 maggio 2022, nel “Paradiso Terrestre” noto come il Campo delle Rose in Strada Trinità, 56 VITERBO, sulla Strada Martana dietro al Caseificio Di Biagio Formaggi, si è svolta la premiazione del Concorso Instagram per la foto più bella di TUSCIA IN FIORE 2022.

La vincitrice, Patricia di Roma è rimasta entusiasta della Tuscia. Ha ricevuto in premio: tre giorni a Viterbo offerti da Stay in Tuscia, Colazione al BiBi di piazza della Morte – angolo Via dei Pellegrini, Pranzi e Cene dal Sor Bruno, Trattoria tipica di Via San Pellegrino, e altri premi.

La premiazione è stata condotta dal glorioso prof. Nuccio Chiossi Executive Producer di TUSCIA IN FIORE (noto nel mondo per la sua spettacolare e vincente partecipazione a Giochi senza Frontiere di qualche anno fa) e Giulio Della Rocca, Destination Manager della regione Lazio per TUSCIA IN FIORE.

Erano presenti 100 persone, per raccogliere i profumatissimi fiori curati dai ragazzi del Campo delle Rose, le favolose Fiat 500 del 500 Tuscia Club Viterbo. I partecipanti hanno gustato una ricca merenda servita dalla Madia del Cardinale e l’ottimo gelato dell’Antica Latteria di Viterbo, portato da Roberto Zena.

Erano presenti anche Andrea Falco per la Onlus Campo delle Rose, Graziella Fiorucci per la Onlus Gli Amici di Galliana, insieme ai ragazzi delle due associazioni.

L’evento è stato realizzato dall’Associazione Campo delle Rose, l’Ass. Via degli Artisti e Ass. Tuscia in Fiore ETS – Regione Lazio, in collaborazione con Stay in Tuscia, La Madia del Cardinale, Ass. Amici di Galiana e L’Antica Latteria. Tutti i Programmi sulla sito: tusciainfiore.it

Non ci resta che darvi appuntamento al prossimo 4 e 5 Giugno a Viterbo per gli appuntamenti di TUSCIA IN FIORE sbarca a Viterbo: LA VIA DELGI ARTISTI. Tanti eventi, musica, arte, cultura, giochi per bambini e… coloratissimi fiori per le vie del centro storico della Città. Un fine settimana ricchissimo di eventi nella città che teniamo stretta al cuore: dal 2 al 4 la manifestazione dei Vigili del Fuoco, dal 2 al 5 Peperino in Fiore a Vitorchiano… Venite? Venite? Venite?