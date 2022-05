NewTuscia-VITERBO- Riceviamo e pubblichiamo- “Pallottole su Brodwell”, in scena il 2 giugno alle ore 21 al Teatro san Leonardo di Viterbo, l’attesissimo spettacolo, firmato Eta Beta, Coop Gli anni in Tasca e Tetraedro A P.S.

La Compagnia Disorganizzata diretta dal regista Francesco Cerra torna in scena, dopo il grande successo registrato in piazza san Lorenzo con “Giulietta senza Romeo” nel 2021, con una commedia brillante perfettamente ambientata, grazie alle scenografie realizzate dai laboratori di cartapesta e falegnameria,”nella New York degli anni ’20, Pallottole su Brodwell”, rielaborazione teatrale del celebre film di Woody Allen.

Un giovane drammaturgo trova finalmente i finanziamenti per poter dirigere la sua nuova opera ma il produttore dello spettacolo è un certo noto boss dell’ambiente malavitoso, che acquista l’opera per accontentare la giovane amante, da qui una serie di situazioni esilaranti e inaspettate in cui tutto quello che sembrava impossibile diventa realtà, grazie ai talentuosi attori della compagnia e alla partecipazione straordinaria dell’attore e coreografo F. Heera Carola.

Il progetto nasce grazie ad una consolidata rete territoriale costituita da: Asl di Viterbo UOS (servizio Asl Disabile Adulto), responsabile dr. M. Marcelli e coordinato dalla dott.ssa T. Sebastiani – Servizi Sociali del Comune di VT – Cooperativa sociale Gli anni in tasca (Consorzio il Cerchio) – Cooperativa sociale Universale 2000 (Consorzio Il Mosaico) –- Associazione Eta Beta – Tetraedro A. P.S.

Per la compagnia non sono mai esistiti lavori preconfezionati o testi/azioni da imparare a memoria, tutto nasce dal lavoro creativo dei ragazzi che insieme ai volontari guidati dal regista sviscerano il tema durante il laboratorio in sala per raggiungere insieme il “traguardo” dello spettacolo, quest’ultimo è il frutto del laboratorio 2021/22, i Laboratori di Teatro Integrato attivi dal lontano 1996, sono diventati un’istituzione, non solo per Viterbo, ma per il Teatro Sociale a livello nazionale.

Lo spettacolo rientra nella rassegna Essere al Bivio – La Cultura al Centro.

Rassegna Sociale di Teatro, Musica e Danza a Viterbo, che proseguirà fino al mese di ottobre 2022 in diverse location del centro storico.

“Comunità Solidali” è un Avviso Pubblico promosso dalla Regione Lazio e il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali che prevede una serie di azioni mirate da parte di enti del Terzo Settore volte all’inclusione sociale.

I prossimi appuntamenti, avranno protagonisti sempre il Teatro, presso il Teatro San Leonardo il 12 giugno, la compagnia Disorganizzata – sezione teatro ragazzi – porterà in scena “Il Mago di Oz” e l’8 luglio sempre un appuntamento di Teatro con lo spettacolo “I Giganti della Montagna” tratto da L. Pirandello presso lo spazio Ex Eca in via della Volta Buia.

Info e prenotazioni: info.teatrointegrato@gmail.com – 349 1591280