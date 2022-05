Il punto sula 26esima giornata di prima categoria

NewTuscia-VITERBO- Riceviamo e pubblichiamo-

Girone a: Ultimo turno che ha scaturito gli ultimi verdetti.

Ok l’ Atletico Capranica (49 punti) che travolge 3-0 il Tarquinia Calcio (62) e arriva secondo, a segno Reinkardt e doppietta di Marco Leo. Vetralla (29) Valentano (49) 0-0 con gli ospiti che sbagliano 2 calci di rigore. Castel S. Elia (43) Fortitudo Nepi (42) 1-0 decide Leonardo Berni ad inizio ripresa. San Lorenzo Nuovo (40) Maremmana (28) 3-0. Allumiere (34) Bagnaia (17) 0-0 con i viterbesi retrocessi. Atletico Cimina (31) Cura (27) 2-4 con gli ospiti che dovranno disputare i play out per gli ospiti a segno Finocchi, Delle Monache, Morucci, Acampora, per i locali Foglietta e Bracci. Infine 3-3 tra la Vicus Ronciglione (28) e lo Sporting Bagnoregio (20) con gli ospiti condannati ai play out.

Girone c: Ok il Real San Basilio (78 punti) che batte 3-2 il III Municipio (35).Bene lo Sporting Tanas (60) che sbanca 6-1 Cesano (17) che deve disputare i play out contro il Formello. Ok il Trevignano (53) che passa 2-1 in casa del JFC Civita Castellana (27) che aveva centrato la salvezza, doppietta di Claudio calabresi. In quarta posizione il Soratte che travolge 3-0 il Real Campagnano (38) in rete Ceglia, Morico e Angeletti. Isola farnese La Storta (46) Castelnovese (25) 5-1. Anguillara (35) Football Jus (27) 1-1. Infine Prima Porta Saxa Rubra (9) Formello (14) 1-2 con gli ospiti ai play out contro il Cesano.